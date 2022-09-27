Sokak ortasında öldüresiye dövdü, o anları sosyal medyasında paylaştı

Sakarya’da iddiaya göre bıçaklanan arkadaşının intikamını almak isteyen şahıs, sokak ortasında öldüresiye dayak attığı kişiyi sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İddiaya göre sokak ortasındaki dayak olayı, geçtiğimiz günlerde Serdivan ilçesinde yaşanan kavgada K.A. isimli gencin bıçakla yaralanması sonrasında yaşandı. G.Ö. isimli şahıs, arkadaşı K.A.’yı bıçakladığını iddia ettiği bir kişiyi sokak ortasında öldüresiye döverek hastanelik etti. G.Ö. isimli şahıs o anları sosyal medya hesabında da paylaştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; şahsın, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiyi öldüresiye darp ettiği esnada, küfür ve hakaretler ettiği anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.