Sokak ortasında kuzeninin topuğuna sıktı!

Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde saat 12.45 sıralarında yaşanan olayda, sokakta yürüyen Mehmet Şirin Varışlı, aralarında alacak verecek meselesi olan kuzeni Refik Kılıçarslan (40) karşılaştı. Kuzeninin kendisine doğru geldiğini gören Mehmet Şirin Varışlı, konuşmasına fırsat vermediği Refik Kılıçarslan’ı tabancasını çekerek ayağından vurdu.

Kuzenini vurdu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Kuzeni vuran Mehmet Şirin Varışlı hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, ayağından vurulan Refik Kılıçarslan ise acı içinde yere düşerek yardım bekledi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Refik

Kılıçarslan, Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kağıthane polisi şahsı mutfakta tabancayla birlikte yakaladı

Olay yerinde incelemelerde bulunan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren Mehmet Şirin Varış’lıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Mehmet Şirin Varış’lının Sultan Selim Mahallesi’ndeki içerisindeki kıraathanede olduğu bilgisini alan polis ekipleri, kıraathaneye baskın düzenledi. Kağıthane polisinin geldiğini gören şahıs, tabancayı çöp kutusuna atarak mutfakta saklanmaya çalıştı. Polis ekipleri mutfakta saklanan Mehmet Şirin Varış.’lıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırgan kuzen tutuklandı

Şahsın üzerinde arama yapan polis ekipleri, bir miktar marihuana ele geçirdi. Emniyete götürülen Mehmet Şirin Varışlı’nın “uyuşturucu madde kullanmak” ve “tehdit” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. İfadesi alınarak adli işlemleri yapılan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuzenini sokak ortasında ayağından vurduğu anlar kamerada

Kağıthane’de alacak verecek meselesi olan kuzeninin ayağından vurduğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta karşılaşan kuzenlerden bir tanesinin belindeki tabancayı çıkartıp, karşısındaki kuzenini ayağından vurup, yürüyerek yoluna devam ettiği, yaralı şahsa da mahalledeki vatandaşların yardım ettiği görülüyor.