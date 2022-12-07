Sokak ortasında kavga kanlı bitti: 1 ölü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir uzman çavuş, çıkan tartışma sonucu husumetli olduğu kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Pazar Mahallesi Osman Nuri Saygılı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Tilim (43) ile arasında husumet bulunan uzman çavuş R.E. sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce R.E., belinde bulunan tabancasını çıkararak Tilim’e ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Tilim, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, R.E.’yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.