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Sokak ortasında kanlı infaz

İzmir’in Konak ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan Savaş Akova (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheli her yerde aranıyor.

Asayiş 12.09.2021, 11:34
Sokak ortasında kanlı infaz

İzmir’in Konak ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen kişi tarafından tabancayla vurulan Savaş Akova (28), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheli her yerde aranıyor.


Edinilen bilgiye göre olay saat 08.00 sıralarında 26 Ağustos Mahallesi 2698 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, oto ve halı yıkama işiyle uğraşan Savaş Akova, aralarında daha önceden husumet bulunan M.K. tarafından konuşmak için çağrıldı. 35 RH 506 plakalı otomobiliyle M.K. ile buluşmaya giden Akova, aracından inip sokak üzerinde M.K. ile konuşmaya başladı. Bu sırada M.K., yanında getirdiği tabanca ile Akova’ya ardı ardına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Savaş Akova kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, ağır yaralı olduğu belirlenen Akova, sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kurtarılamadı


Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Savaş Akova, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akova’nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Şüpheli her yerde aranıyor


Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın yaşandığı sokak ve otomobilde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri başlatılan soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerini alan ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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