Sokak ortasında eski eşini silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Ankara’da tartıştığı eski eşini sokakta tabancayla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece “eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Mehmet E., Ankara Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi. İfadesinde şüpheli, 25 yıl önce Pelin C. ile çalıştığı eğlence merkezinde tanıştıklarını belirtti. Uzun süren ilişkilerinin ardından 2016’da evlendiklerini, iki çocuklarının olduğunu anlatan şüpheli, aile içi sorunlar nedeniyle 2020’de boşandıklarını aktardı. Başka bir suç dosyası kapsamında tutuklandığını, Covid-19 tedbirleri kapsamında açık cezaevinden izinli çıktığını belirten şüpheli, olay günü Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi’nde alışveriş yapan eski eşi Pelin C. ile karşılaştıklarını anlattı.

Kızları hakkında konuşmak istediğini, ancak mağdurun kendisini terslediğini öne süren şahıs, bunun üzerine belindeki ruhsatsız tabancayı çıkararak iki el yere ateş ettiğini iddia etti. Sonrasında yaşananları hatırlamadığını belirten Mehmet E., olaydan sonra kaçtığı evde intihara kalkıştığını söyledi. İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Mehmet E, "eski eşi kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.