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Sokak ortasında dövülen kadın şikayetçi olmadı

İzmir’de, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahıs tarafından dövülen kadın şikayetçi olmazken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Asayiş 29.09.2020, 08:38
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Buca ilçesi, Şirinyer Semti'nde bulunan Forbes Caddesi'nde meydana gelen olayda bir kadın, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından sokak ortasında dövüldü. Çiftin arkadaşları olduğu tahmin edilen bir kişi de araya girerek döven şahsa engel olmaya çalıştı; ancak başarılı olamadı. Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt edilirken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Olayın ardından ifade veren kadının ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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