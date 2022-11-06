Sokak ortasında darp edilip silahlı vurulan kişi kurtarılmadı

Uşak’ta sokak ortasında önce darp edilen, ardından silahla vurulan bir kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Işık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Işıklı Mahallesi Topaç Sokak üzerinde karşı karşıya gelen bir grup ile 33 yaşındaki Onur Soyak arasında henüz belirlemeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Onur Soyak’ı önce darp edip sonra silahla ateş eden grup, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Olaya tanık olan mahalle sakinlerinin, sokakta bir kişinin darp edildiği ihbarı sonrası, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Onur Soyak’ı yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Ağır yaralanan Soyak, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Soyak doktorların yaptığı tüm tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekiplerinin olayla ilgili olarak 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.