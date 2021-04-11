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Sokak ortasında darp edilen kişinin bu defa vatandaşlara saldırırken görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’da sokak ortasında darp edilen kişinin, çevredeki kişilere saldırırken ve elinde alkol kutusuyla oynadığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Asayiş 11.04.2021, 18:02
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Sokak ortasında darp edilen kişinin bu defa vatandaşlara saldırırken görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’da sokak ortasında darp edilen kişinin, çevredeki kişilere saldırırken ve elinde alkol kutusuyla oynadığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün Kepez ilçesine bağlı Varsak Aktoprak Mahallesi’nde meydana gelen olayda psikolojik rahatsızlıkları olduğu ileri sürülen kişinin sokak ortasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 3 kişiyle tartışıp ardından darp edildiği görüntülerin ardından yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Dayak yiyen gencin daha önce çevredekilere elinde bir ağaç dalıyla saldırdığı ve alkol kutusuyla müzik eşliğinde dans ettiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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