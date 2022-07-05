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Sokak ortasında bulunan cesedin kimliği belli oldu
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sokak ortasında başından vurulmuş halde bulunan şahsın kimliği belli oldu.
Asayiş 05.07.2022, 20:04
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sokak ortasında başından vurulmuş halde bulunan şahsın kimliği belli oldu.
Olay, Emek Mahallesi Buse Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, sokak üzerinde bir kişinin kanlar içinde hareketsiz şekilde yattığını görüp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, silahla başından vurulmuş olan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda cesedin Hakan Özer’e (37) ait olduğu belirlendi. Özer’in cenazesi Gebze Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri devam ederken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.