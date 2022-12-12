Sokak ortasında böyle kurşun yağdırdılar

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Dehşet anları ise bir amatör kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Alanı’nda yaşandı. İddialara göre kardeş oldukları öğrenilen A.F. ve E.F. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen E.G. ve C.G. meydanda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda C.G. ve E.G.’nin yanı sıra tesadüfen yoldan geçen Y.S.C., Ö.Ç. ve T.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı. O anlar ise amatör kameraya yansıdı. Karşılaşan tarafların kavgaya dönüşen tartışmaları sonrası silah sesleri duyuldu. Elindeki silahla etrafa ateş açan saldırganın yerdeki kişiye ateş açma anı ise amatör amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekilerin ayırdığı gruba olay yerine gelen polislerin de müdahale ettiği görüntülere yansıdı.