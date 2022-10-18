Sokak ortasında baldızını öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Çorum’da eşini darp ederken kendisine tepki gösteren baldızını sokak ortasında öldüren şahıs, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 31 Mayıs’ta Çorum’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özge Can Özkan (32), annesi Yüksel Taşkıran ve kız kardeşi Ezgi Taşkıran Zavar (27) ile çocuğunu görmeye gitti. İddialara göre, Özge Can Özkan sokakta boşanma aşamasındaki eşi Emrah Özkan (35) ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Özkan, boşanma aşamasındaki eşini darp etti. Ablasının eniştesi tarafından darp edilmesi üzerine tepki gösteren Ezgi Taşkıran, annesinden KADES aracılığıyla yardım çağrısında bulunmasını istedi. Bu sırada Emrah Özkan yanında bulunan tabanca ile baldızı Ezgi Taşkıran Zavar’a ateş etmeye başladı. Sırt, boyun ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Zavar, ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Duruşmaya çelik yelekle getirildi

Cinayet zanlısı Emrah Özkan hakkında Çorum 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava görülmeye devam etti. İkinci kez hakim karşısına çıkan Özkan, ilk duruşmada olduğu gibi ikinci duruşmada da salona çelik yelek giydirilerek getirildi. Duruşmaya tutuklu sanığın yanı sıra taraf avukatları ve yakınları katılırken polis hem adliye içinde hem de dışında geniş güvenlik önlemi aldı.

"Çok özgünüm, ben böyle olmasını istemezdim”

Mahkemede son kez savunama yapan Emrah Özkan, “Bu durumda olmaktan mutlu değilim. Hepsi, beni sokakta rezil etti. Çocukları görmeye gittiğimde bile bana ağır sözler sarf ettiler. Sürekli onlar beni aradı, tahrik etti. Anlaşmalı boşanmada dahi mahkemeye gelmediler. Bu durumda olmayı ben istemedim. Hayallerim vardı. Doğmamış çocuklarım için yıldız kaysa ben dilek tutardım. Bu durumda olmaktan mutlu değilim. Benim kurulu bir düzenim vardı. Ben başarılı bir insandım, Ezgi’nin dik başlılığı, eşimin laf söz dinlememesi nedeniyle olaylar bu duruma getirildi. Çok özgünüm, ben böyle olmasını istemezdim” dedi.

Zanlının savunmasının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı kadını kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

“Başka Ezgiler öldürülmesin”

Adliye önünde açıklama yapan Ezgi Taşkıran Zavar’ın avukatı Semra Akyüz ise, “Ezgi Taşkıran Zavar’ın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılanması sona erdi. Sanık Emrah Özkan, Ezgi Taşkıran Zavar’ı öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca eşini kasten yaralamaktan dolayı hapis cezası, 6136 sayılı kanuna muhalefetten ve zincirleme şekilde tehditten dolayı da ceza aldı. İnşallah adalet yerini buldu. Daha da bulacağını düşünüyoruz. İnşallah bu son olur. Bir daha başka Ezgiler ölmesin istiyoruz. Çok üzüldük ama verilen ceza acımızı hafifletti. İnşallah bu son olur” diye konuştu.

“Adalet yerini buldu”

Anne Yüksel Taşkıran ise, “Adalet yerini buldu. Adalete sonuna kadar güveniyordum. Sonuna kadar kızımın arkasındayım. Adalet yerini buldu. Çok memnun oldum” ifadelerini kullandı.