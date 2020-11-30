Sokak ortasında bacağından vuruldu

Adıyaman’da bir kişinin sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi Ziraat Odası Başkanlığı karşısında kaldırımda yürüyen Hasan S.’nin yanına gelen bir şahıs, belindeki tabancayı çıkartıp Hasan S’yi bacağından vurarak hızla kaçtı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda yaralanan Hasan S., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hasan S’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.