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Sokak ortasında av tüfeğiyle saldırıya uğradı
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında av tüfeği ile saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.
Asayiş 13.09.2022, 18:59
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sokak ortasında av tüfeği ile saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda B.T., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen B.E. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada B.T., yanında bulunan av tüfeği ile B.E.’ye ateş açtı. B.E. ağır yaralanırken, B.T. de kiralık olduğu tespit edilen araç ile kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan B.E. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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