Sokak ortasında amcasına kurşun yağdırdı

Malatya’da bir şahıs, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen amcasına sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Olay, 16.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Çirikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan amca-yeğen, Turgut Temelli Caddesi üzerinde karşılaşınca, S.Y. adlı yeğen, amcası T.Y.‘ye (46) tabanca ile ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet alan T.Y. yaralanırken, şüpheli kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 5 adet boş kovan bulurken, hastanede tedavi altına alınan T.Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ekiplerin olayın şüphelisini yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.