Sokak ortasında 6 yerinden bıçaklandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde tartıştığı arkadaşının saldırısına uğrayan 43 yaşındaki adam, 6 yerinden bıçaklandı.

Olay, sabah saatlerinde Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iş çıkışı sokak üzerinde karşılaşan H.Ö. ile B.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Çıkan kavga sonrası 6 yerinden bıçaklanan H.Ö. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.