Sokak ortasında 3 kişiyi öldüren zanlı hakim karşısında

İzmir’de Yahya ve Meryem Köşek çifti ile kızları Funda Güçlü’yü sokakta tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle hakkında 3 kez müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Ali İhsan Kılıç ile kasten öldürme suçlarına iştirak ettiği öne sürülen ağabeyi Mehmet Kılıç’ın yargılanmasına başlandı.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 10 Haziran’da Ali İhsan Kılıç (66), komşusu Yahya Köşek (61) ile Meryem Köşek’i (57) sokak ortasında tabancayla vurdu. Kılıç, daha sonra olay yerinde anne babasına pansuman yapmak isteyen kızları Funda Güçlü’yü (37) de silahla yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılar, hayatlarını kaybederken, olaydan sonra kaçan Ali İhsan Kılıç ise polis ekiplerince yakalandı.

Tabanca üzerinde yapılan incelemede parmak izi bulunan Mehmet Kılıç da (68) 13 Temmuz’da gözaltına alınarak tutuklandı.

Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iki aile arasında arsa meselesinden kaynaklı 20 yıllık husumet olduğu belirtilirken, Ali İhsan Kılıç’ın “kasten öldürme”, Mehmet Kılıç’ın “kasten öldürme suçuna iştirak” suçlarından 3’er kez müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamenin kabul edildiği İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde, sanıklar bugün hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cinayetlerin sahipsiz köpekleri besleme tartışması nedeniyle işlendiği iddiaları nedeniyle duruşma salonunda hazır bulunan bazı hayvan hakları savunucuları da davaya katılma dilekçesi verdi. Mahkeme heyeti, talepleri reddetti.

Mahkemede verdiği ifadesinde diyabet hastası olduğunu söyleyen tutuklu sanık Ali İhsan Kılıç, olaydan yaklaşık 1 hafta önce çocuk parkında vakit geçirirken torununa saldıran başıboş köpeği taşla uzaklaştırdığını anlatarak, Meryem Köşek’in köpeğe neden taş attığını sorduğunu ve bu nedenle kendisine hakaret ettiğini, aralarındaki sözlü tartışmanın ardından o gün başka bir tartışma yaşanmadığını savundu.

Olay günü diyabet ilacını içtikten sonra pazaryerinde Yahya Köşek ile karşılaştığını aktaran Ali İhsan Kılıç, Köşek’in kendisine bıçakla saldırdığını, kolundan yaralandığını ve çevredekilerin araya girdiğini iddia etti. Eve gelince kendi emniyeti için evdeki silahı yanına aldığını öne süren Ali İhsan Kılıç, “Bir süre sonra markete gitmek için yeniden dışarı çıktığımda bana saldırdılar. Silahı çekip ateş ettim. Aramızda husumet yoktu” dedi.

Mahkeme başkanının neden silah taşıdığını sorması üzerine sanık Ali İhsan Kılıç, bu kez de, İki aile arasında arsa sınırı yüzünden husumet bulunduğunu, emniyeti için silah bulundurduğunu söyledi.

Ali İhsan Kılıç, kasten öldürmeye iştirak suçundan hakkında dava açılan ağabeyi Mehmet Kılıç’ın ise herhangi bir suçu ve olayda rolü bulunmadığını savundu.

“Aramızda husumet yoktu”

Tutuklu sanık Mehmet Kılıç ise olay günü sokaktan tartışma sesleri gelmesi üzerine dışarı çıktığını ve kavganın nasıl başladığını bilmediğini ifade etti.

Kendisinin kavgayı ayırmaya çalıştığını iddia eden Mehmet Kılıç, “Beni birisi tuttu. Bıraksalardı bu kadar vahşete izin vermezdim. Çok vahim bir olay oldu. Keşke olmasaydı. Yahya benim 45 senelik komşumdu. Aramızda husumet yoktu. Arsa meselesi yüzünden husumet yoktu. Keşke ben ölseydim de bu vahşet yaşanmasaydı. Benim hiç alakam yok. Köpek besliyorlardı ama hiç sorunumuz yoktu. Biz hayvan severiz. Benim silahtan hiç haberim yoktu. Suçum yok” dedi.

“Ben kendimi bildim bileli husumet var”

Olayda annesi, babası ve ablasını yitiren Filiz Topaloğlu, ailesiyle sanıkların daha önce de birkaç kez kavga ettiğini kaydetti. Babasının silahla vurulduktan sonra tampon yapmak için eve gittiğini anlatan Topaloğlu, “O sırada Ali İhsan tekrar geldi ve ‘Yapma diyen’ anneme ateş etti. Ben olayın paniğiyle eve gidip eniştemi aradım. O sırada ablam sağdı. Sonra olay yerinde çocukları gördüm. Çocukları içeri aldığımda ablamı da vurdu. Komşular beni içeri çektiler ‘Seni de vurur’ dediler. Ben kendimi bildim bileli husumet var. Olayın aslı husumet” diye konuştu.

“Savunmasız 3 canı aldılar”

Hayatını kaybeden Funda Güçlü’nün eşi Rıdvan Güçlü ise çocuklarının annesiz kaldığını dile getirerek, “Ben 3 canımı yitirdim. 7 ve 10 yaşındaki çocuklarım bana olayı anlatıyor. Yaşadıkları travmayı siz düşünün. Arsa yüzünden sorunlar vardı. Babam hep alttan alıyordu. En son köpek olayı. Köpeği taşlıyorlar, çünkü bir kıvılcım bekliyorlar. Olay günü mahallede hiç erkek yok ama onların tüm erkekleri evde. Savunmasız 3 insanın canını aldılar. Şikayetçiyim” ifadelerini kullandı.

Mermisi bitince şarjör değiştirmiş

Tanık B.S., sanık Ali İhsan Kılıç’ın Yahya ve Meryem Köşek’i vurduktan sonra mermisinin bittiğini, bahçeye gidip şarjör alıp geri geldiğini, sonra da Funda Güçlü’yü öldürdüğünü aktardı.

Tanık olarak ifadesi alınan B.E. ise sanık Mehmet Kılıç’ın olaydan 1 hafta önce kendisinden silah istediğini ancak silahı olmadığı için vermediğini belirtti.

Müşteki avukatlarının diğer tanıkların da dinlenmesi talebi üzerine mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı yarına erteledi.