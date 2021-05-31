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Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 80 ilde uygulanan ‘Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 31.05.2021, 23:26
Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 80 ilde uygulanan ‘Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 80 ilde düzenlediği ‘Sokak’ operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 192 kilogram eroin, 118 kilogram metamfetamin, 46 bin adet ecstasy, 322 kilogram esrar, 3 buçuk kilogram skank, 2 bin adet kök kenevir, 35 kilogram bonzai, 36 kilogram kimyasallar, 1 buçuk kilogram kokain, 4 buçuk kilogram afyon sakızı, 4 bin adet sentetik ecza ve 67 adet tabanca tüfek ile 83 bin 339 TL ele geçirildi.
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