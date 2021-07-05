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Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 75 ilde uygulanan ’Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 05.07.2021, 16:21
Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 75 ilde uygulanan ’Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 75 ilde düzenlediği ’Sokak’ operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 56 kilogram eroin, 93 kilogram esrar, 15 kilogram bonzai, 70 kilogram metamfetamin, 3 kilogram skunk, 31 bin adet sentetik ecza, 16 bin adet ecstasy, 307 bin kök kenevir, 15 bin adet captagon, 5 kilogram kokain, 100 bin kök haşhaş, 64 adet tabanca/tüfek ve 120 bin 974 TL ele geçirildi.
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