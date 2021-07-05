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Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 75 ilde uygulanan ’Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 05.07.2021, 16:21
Emniyet Genel Müdürlüğü, 75 ilde uygulanan ’Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 75 ilde düzenlediği ’Sokak’ operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 437 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 56 kilogram eroin, 93 kilogram esrar, 15 kilogram bonzai, 70 kilogram metamfetamin, 3 kilogram skunk, 31 bin adet sentetik ecza, 16 bin adet ecstasy, 307 bin kök kenevir, 15 bin adet captagon, 5 kilogram kokain, 100 bin kök haşhaş, 64 adet tabanca/tüfek ve 120 bin 974 TL ele geçirildi.