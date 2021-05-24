Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 432 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 77 ilde uygulanan ‘Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 432 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 77 ilde düzenlediği ‘Sokak’ operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 432 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 120 kilogram eroin, 10 kilogram metamfetamin, 12 bin adet ecstasy, 1 buçuk ton esrar, 1 kilogram skunk, 4 bin 500 kök kenevir, 43 kilogram bonzai, 34 bin adet sentetik ecza ve 60 adet tabanca tüfek ile 68 bin 101 TL ele geçirildi.