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Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 992 kişiye adli işlem uygulandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, 78 ilde uygulanan ’Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 992 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Asayiş 12.07.2021, 17:40
Emniyet Genel Müdürlüğü, 78 ilde uygulanan ’Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 992 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 78 ilde düzenlediği ’Sokak’ operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 992 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 156 kilogram eroin, 237 kilogram esrar, 14 kilogram bonzai, 5 kilogram metamfetamin, 1 kilogram skunk, 30 bin adet sentetik ecza, 19 bin adet ecstasy, 178 gram kokain, 20 bin adet captagon, 2 kilogram afyon sakızı, 580 kök kenevir bitkisi, 24 adet tabanca tüfek ve 57 bin 885 TL ele geçirildi.