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Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 968 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 75 ilde uygulanan ‘Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 968 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 07.06.2021, 16:48
Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 968 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 75 ilde uygulanan ‘Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 968 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 75 ilde düzenlediği ‘Sokak’ operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 968 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 532 kilogram eroin, 6 kilogram metamfetamin, 13 bin adet ecstasy, 418 kilogram esrar, 2 kilogram skunk, 270 adet kök kenevir, 95 kilogram bonzai, 5 kilogram kokain, 2 bin adet sentetik ecza, 67 bin adet captagon ve 24 adet tabanca tüfek ile 91 bin 535 TL ele geçirildi.
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