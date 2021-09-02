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Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 364 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 77 ilde uygulanan ’Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 364 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 02.09.2021, 11:10
Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 364 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 77 ilde uygulanan ’Sokak’ operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 364 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 77 ilde düzenlediği ’Sokak’ operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 364 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 442 kilogram eroin, 95 kilogram esrar, 23 kilogram bonzai, 39 kilogram metamfetamin, 600 kök kenevir bitkisi, 597 bin adet sentetik ecza, 6 bin adet ecstasy, 274 kilogram kimyasallar, 3 kilogram kokain, 1 kilogram skunk, 38 adet tabanca/tüfek ve 55 bin 345 TL ele geçirildi.

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