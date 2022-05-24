Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 473 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 78 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 473 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 78 ilde düzenlediği sokak operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 473 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 140 kilogram eroin, 125 kilo kimyasallar, 5 kilo kokain, 2 kilo skunk, bin 831 kök kenevir bitkisi, 212 bin adet captagon, 425 kilo esrar, 3 bin adet ecstasy, 3 kilo bonzai, 222 kilo metamfetamin, 75 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.