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Sokak operasyonlarında 1 haftada 3 bin 912 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 74 ilde uygulanan ’Sokak’ operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 912 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Asayiş 21.09.2021, 11:56
Sokak operasyonlarında 1 haftada 3 bin 912 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 74 ilde uygulanan ’Sokak’ operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 912 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 74 ilde düzenlediği ’Sokak’ operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 912 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Operasyonlarda 331 kilogram eroin, 316 kilogram esrar, 9 kilogram bonzai, 125 kilogram metamfetamin, 360 kök kenevir bitkisi, 11 bin adet sentetik ecza, 27 bin adet ecstasy, 894 kilogram asetik anhidrid, 8 kilogram kimyasallar, 1,5 kilogram kokain, 3 bin adet captagon, 39 adet tabanca/tüfek ve 98 bin 48 TL ele geçirildi.

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