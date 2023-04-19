Sokak köpeklerinin saldırdığı 4 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde oyun oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuk, yaralandı. Bir köpeğin sırtını ısırdığı çocuk, ağabeyi tarafından kurtarıldı.

Olay, İhsangazi ilçesi Yeni Mahalle Haraçoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede oyun oynayan 4 yaşındaki Önder Sözcü, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir köpeğin sırtını ısırdığı küçük Önder yaralandı. Köpeklerin kardeşine saldırdığını gören Samet Sözcü, koşarak onu kurtardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Önder Sözcü, İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Önder Sözcü, tedavisinin ardından taburcu edildi.

“Oyun oynarken oğluma köpekler saldırdı ve sırtından ısırdı”

Oyun oynarken oğluna köpeklerin saldırdığını söyleyen baba Mustafa Sözcü, “Dün akşam İhsangazi’de eski TOKİ evleri olarak bilinen mevkiinde oğlum oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğramış. Sırtından ısırılan oğlumu önce İhsangazi Devlet Hastanesine kaldırdık, ondan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildik. Gece geç saatlere kadar oğlumun tedavisi için uğraştık. Hayvansever arkadaşlar, bu hayvanlara çok sahip çıkıyor, çok seviyorlar. O zaman hayvanseverler, bu hayvanları buradan alıp istedikleri yerde beslesinler. Bizlerden uzakta tutsunlar. Biz de hayvanları seviyoruz ama çocuğumu daha çok seviyorum” dedi.

Kardeşini köpeklerin saldırısından kurtaran Samet Sözcü ise, “Köpekler kardeşimi ısırdığında ilk olarak ben görüp koştum. Köpekleri korkutarak kardeşimden uzaklaştırdım. Sonra aileme haber verip kardeşimi hastaneye kaldırdık. Hayvanseverlere buradan seslenmek istiyorum, başıboş köpeklere sahip çıksınlar. Biz de hayvanları seviyoruz ama kardeşimi daha çok seviyorum” diye konuştu.