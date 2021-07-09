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Sokak köpeklerinin gençlere saldırısı kamerada

Kars’ta bir grup gence saldıran sokak köpeklerinin saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Asayiş 09.07.2021, 13:42
Sokak köpeklerinin gençlere saldırısı kamerada
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Kars’ta bir grup gence saldıran sokak köpeklerinin saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Kars’ta gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Birlikte eve giden bir grup gence, Faikbey Caddesi üzerinde sürü halinde dolaşan sokak köpekleri saldırdı. Sokak köpeklerinin saldırısından kurtulmak için gençler bir iş yerinin önünde bulunan sandalyeleri kullandı.

Faikbey Caddesi üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde köpeklerin saldırı anı yer alıyor.
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