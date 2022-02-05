Sokak köpeklerini yaralayan pitbull yakalanarak barınağa götürüldü

Adana’da sokak köpeklerini yaralayan pitbull cinsi köpek, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’nde vatandaşlar başıboş pitbull cinsi köpeğin sokak köpeklerine saldırdığını polise ihbar etti. Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, mahalleye gelerek başıboş pitbullu etkisiz hale getirdi. Pitbull cinsi köpek ve yaralı köpekler Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü.