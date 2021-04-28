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Sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken, sürücünün çarptığı bir köpek ise telef oldu.

Asayiş 28.04.2021, 17:33
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Sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde sokak köpeklerine çarpan motosiklet sürücüsü yaralanırken, sürücünün çarptığı bir köpek ise telef oldu.

Alınan bilgiye göre, kaza Numuneevler Mahallesi Hacı Bayram Türkoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. 31 AFE 725 plakalı motosiklet ile gitmekte olan Fırat E. (30), önüne aniden çıkan sokak köpeklerine çarptı. Savrulan motosikletten düşerek yaralanan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletin çarptığı köpeklerden biri telef olurken, yaralı diğer köpek ise tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.
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