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Sokak köpekleri işten dönen Hasret’e işte böyle saldırdı

Zonguldak’ta işyerinden evine gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 29 yaşındaki Hasret Şişman dehşeti yaşadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 01.06.2022, 14:09
Sokak köpekleri işten dönen Hasret’e işte böyle saldırdı

Zonguldak’ta işyerinden evine gittiği sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 29 yaşındaki Hasret Şişman dehşeti yaşadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Devrek ilçesinde bir mağazada çalışan 29 yaşındaki Hasret Şişman; önceki gece işten tıkarak evinin yolunu tuttu.

15 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan genç kız, olayın şokunu üzerinden atamadı. Elindeki poşetleri kullanarak kendini savunan Şişman, köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yolunda ilerlemeye çalışan genç kızın bir anda köpeklerin saldırısına uğrayarak kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

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