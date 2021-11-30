banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
Rusya'dan Kanal İstanbul açıklaması!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
1,5 saat süren görüşme Ankara kulislerini hareketlendirdi!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!
Koronavirüse sakız çözümü: Yüzde 95 oranında etkili!
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü
Azerbaycan'da askeri helikopter düştü

Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden dönerken, yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.

Asayiş 30.11.2021, 11:12
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden döndü

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde evinin önünde oynadığı sırada sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden dönerken, yüzünün çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Akmescit Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oynayan 8 yaşındaki Mert Dilek, bir sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Mert Dilek’i yere düşüren köpek, çocuğun yüzünü ısırmaya başladı. Durumu gören komşular olaya müdahale ederek köpeği uzaklaştırırken, önce çocuğun ailesine ardından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Çocuğunu kanlar içinde gören anne Meral Dilek, sinir krizi geçirirken çocuk ambulansla ilk olarak Manisa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada aşı vuruldu. Ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilerek yüzüne dikiş atıldı. Burada plastik cerrahide tedavi gören 8 yaşındaki Mert, daha sonra taburcu edilerek evine gönderildi.

Evde tedavisi devam eden 8 yaşındaki Mert’in yüzünde kalıcı hasar olabileceği öğrenildi.

“Dizlerimin bağı çözülüyor, yüreğim ciğerim yanıyor”

Çocuğunun yaşadığı olay nedeniyle sinir krizi geçiren anne Meral Dilek, sokak köpekleri için çare bulunmasını istedi. Anne Meral Dilek, “Dışarı çıkmak istedi biraz. 20 dakika içerisinde ne olduysa oldu. Namaz kılmıştım. Etraftan bağırdılar ben de dışarı çıktım. Köpek ısırmış dediler. Şok oldum, bağırarak dışarı çıktım. Bir baktım ki çocuğumun yüzü gözü kan içinde şok geçirmiş. Öyle bakıyor bize. Canımız yandı. Zaten hep grup halinde dolaşıyorlar. Şikayetçiyiz bunlardan. Toplayacaklar mı ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben evladımın başında sabaha kadar uyumuyorum. Okulun teneffüslerinde bekliyorum sırtına ter bezi koyayım diye. Çocuğum yandı. Köpek sevenler var, çok koruyorlar. Gelsinler benim çocuğu görsünler. Ben ne yapacağım? Çocuğumun hayatı yandı. Ben sinir krizleri geçiriyorum. İlaç içiyorum. Dizlerimin bağı çözülüyor, yüreğim ciğerim yanıyor” dedi.

“Çocuklarımız sokağa çıkıp da rahat rahat oyun oynayamıyor”

Kendisinin evde olmadığını eşinin aramasıyla çocuğunu hastanede gördüğünü söyleyen baba Vural Dilek, “Ben hastanede gördüm çocuğumu. Ama söylediklerine göre ısırınca köpek dişini falan kırmış. Dudağının iç kısmında da dikişleri var. Gözlerinde şu anlık bir sorun yok ama bir göz doktoruna da gideceğiz. Biz bıktık bu sokak köpeklerinden. Çocuklarımız sokağa çıkıp da rahat rahat oyun oynayamıyor. Buna bir çözüm bulsunlar. Alıp da geri salmasınlar. Biz sokağımızda köpek görmek istemiyoruz” diye konuştu.

Olay sırasında evde olduğunu ve torunu Mert’in şok geçirdiğini söyleyen babaanne Emine Sarp, “O anda haber geldi çocuğu köpek ısırmış diye. Biz de çıkıp gittik. Çocuk kan içerisindeydi tanıyamadım. Gözünün bebeği sapsarı olmuştu. Annesi içeride bayıldı, biz de ambulans çağırmaya uğraştık. Biz de şok olduk, 3 gün çocuk kendisine gelemedi. 3 gündür yemek yiyebiliyor. Eğer dişini kırmasaydı dudağını koparacaktı” dedi.

Yaşadıklarını anlatan Mert Dilek ise, “Burada duruyordum. Birdenbire üstüme atlayıp saldırdı” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 14 33
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7