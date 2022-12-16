Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde okuldan eve dönerken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Nihat Can Arslan ağır yaralandı. Yakınları tarafından köpeğin ağzından güçlükle kurtarılan ve kafa derisinin sağ tarafı soyulan Nihat Can Arslan özel hastanede tedaviye alınırken, talihsiz çocuğun babası ve amcası dehşet anlarını güçlükle anlattı.

Olay, 14 Aralık 2022 günü saat 16.00 sıralarında Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsal Hisar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan eve dönmeye çalışan 6 yaşındaki Nihat Can Arslan’a sokak köpeği saldırdı. Nihat Can Arslan, köpek saldırısından sesleri duyan yakınlarının yardımıyla kurtarılırken, saldırı sonucunda kafa derisinin sağ tarafı soyuldu.

Soyulan kafa derisi cerrahi müdahale ile tekrar nakledildi

Vücudunun çeşitli yerlerinden de yaralanan talihsiz çocuk sağlık ekipleri tarafından Gaziantep merkezdeki özel bir hastaneye getirilerek tedaviye alındı. Soyulan kafa derisi ve deri damarları cerrahi müdahale ile tekrar yerine nakledilen ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Nihat Can, sabah saatlerinde normal odaya alındı. Nihat Can Arslan’ın hastanedeki tedavisinin bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

"Hastamıza gerekli tüm tedavileri uyguladık"

Küçük çocuğun son durumu ile ilgili bilgi veren özel hastanenin Plastik Rekonstruktıf ve Estetık Cerrahı Opr. Dr. Kağan Bekircan, "Hastamız sokak köpeği saldırısı sonucu saç derisinin yarısı kopuk şekilde geldi. Kopan saç derisi ise ayrı bir kapta soğuk uygulama ile getirildi. Hemen ameliyata alarak derideki damarları onardık ve kopan parçayı da tekrar naklederek dolaşımı sağladık. Şu anda da takiplerini yapıyoruz, enfeksiyon takipleri ve antibiyotik tedavileri de devam ediyor. Hastamıza psikiyatrik destek de sağlamaktayız. Saç derisindeki tedaviler de iyi gidiyor. Ek tedavilerle birlikte hastamızın hızlı bir şekilde toparlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Dokudaki damarları çalışır halde tutmaya çalışıyoruz. Gelen dokuda da köpeğin ağzından kurtarıldığı için deride zedelenme oluşmuş. Köpeğin diş izlerinin oluşturduğu ezilmeler vardı. Şu anda onun takibini de yapıyoruz. 3-4 gün daha tedavi sürecek" dedi.

"Çocuğumu köpeğin elinden zorla aldık"

Çocuğunu köpek saldırısından güçlükle kurtardığını söyleyen baba Erdal Arslan ise "Çocuğumu köpeğin elinden zorla aldık. Sonrasında da hemen hastaneye getirdik. Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Çocuğum ölümden döndü ama durumu şu an için iyi diyorlar. Yaklaşık 4 saat ameliyatı sürdü. Tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumuzun bilinci yerinde değil, doğru düzgün konuşmuyor, bir şey yiyip içmiyor"

Amca Erol Arslan ise "Köyde evlerimiz yakın olduğu için bağırma seslerini duyarak hemen yardıma koştuk. Olay yerine geldiğimde sokak köpeğinin çocuğun kafasını tutmuş ve kafa tasının derisini koparmıştı. Güçlükle kurtardık. Sonrasında da köpeği etkisiz hale getirdik. Derisi ile birlikte çocuğu hastaneye getirdik. Köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Zor durumdayız. Yetkililerden de destek bekliyoruz. Çocuğumuzun bilinci yerinde değil, doğru düzgün konuşmuyor, bir şey yiyip içmiyor" diye konuştu.