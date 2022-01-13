Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdu para cezasına çarptırıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde sokak köpeğine av tüfeği ile ateş edip yaralayan şahsa bin 268 TL idari para cezası uygulanırken av tüfeğine de el konuldu.

Manisa’nın Sarıgöl Şeyhdavutlar Mahallesi’nde Y.Ş. (54) isimli şahsın sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı yönünde ihbar alınması üzerine mahalleye zabıta ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri Y.Ş.’ye bin 268 TL idari para cezası uygulayıp av tüfeğine el koyarken şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaralı sokak köpeği belediye zabıta ekipleri tarafından veterinere götürülerek tedavi altına alındı.