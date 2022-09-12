Sokağa idrarını yapan baba oğul bıçak darbelerinin hedefi oldu

Esenyurt’ta yol kenarına idrarını yapan baba ve oğula, çevredekiler arasında tartışma çıktı. Kavgada baba ve oğul bıçaklanırken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün 17.30 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Uğur Y. ve oğlu Barış Y. yol kenarında alkol aldıktan sonra sokağa idrarını yaptı. Bu sırada sokakta yürüyen Ümit Y., Kaan Y. ve Ali K.Y. İsimli üç şahıs, baba ve oğluna tepki gösterdi. Uyarılara aldırış etmeyen baba ve oğul ile 3 kişi arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, bir saldırgan eline aldığı bıçakla baba ve oğlunu yaraladı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yaralanan 2 kişi çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.