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Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler uyuşturucuyla yakalandılar
Kahramanmaraş’ta tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi, uyuşturucu madde ve silahla yakalandı.
Asayiş 06.05.2021, 11:38
Kahramanmaraş’ta tam kapanma nedeniyle sokağa çıkma yasağını ihlal eden 3 kişi, uyuşturucu madde ve silahla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Alaaddin Kısakürek Bulvarı üzerinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulama yapan ekipler, durdurdukları bir otomobilin sürücüsünün izin belgesi bulunmayınca, biri kadın üç kişi şüphe üzerine otomobilden indirilerek arama yapıldı.
Yapılan aramalarda, 1 adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olay sonrası narkotik suçundan arandığı tespit edilen kadın, polis aracına alınınca, “Çıkartın beni buradan abi daraldım burada, öleyim mi burada” diye bağırdı.Gözaltına alınan üç gence sokağa çıkma yasağı nedeniyle idari para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.