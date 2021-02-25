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Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu hapla yakalandılar
Konya’nın Akşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheli 2 kişi, polisle yaşanan kovalamaca sırasında uyuşturucu hap ile yakalandı.
Asayiş 25.02.2021, 11:19
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Konya’nın Akşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden şüpheli 2 kişi, polisle yaşanan kovalamaca sırasında uyuşturucu hap ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, dün Yarenler Mahallesi’nde sokağa çıkma yasağının başladığı saat 21.00’den sonra dışarıda olan 2 kişinin kendilerini görüp kaçmaları üzerine kovalama yaşandı. Bir süre süren kovalamacanın ardından şüpheli B.B. ve M.B.B. yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şahısların yapılan üst aramasında B.B.’nin üzerinde 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 900’er TL ceza kesilen 2 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.