banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Motorin ve benzine bir zam daha!
Motorin ve benzine bir zam daha!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den fezleke açıklaması
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den fezleke açıklaması
Çöpte ‘pırlanta’ buldu, halka açıyor
Çöpte ‘pırlanta’ buldu, halka açıyor
O TikTok'çu gözaltına alındı!
O TikTok'çu gözaltına alındı!

Sokağa çıkma yasağında kaçak kazıya suçüstü

Sivas’ın Suşehri ilçesi Küçükgüzel köyünde kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı. Adli işlem başlatılan şahıslara bir de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 17 bin 345 TL para cezası uygulandı.

Asayiş 20.04.2021, 10:07
2
Sokağa çıkma yasağında kaçak kazıya suçüstü

Sivas’ın Suşehri ilçesi Küçükgüzel köyünde kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı. Adli işlem başlatılan şahıslara bir de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 17 bin 345 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Suşehri ilçesi Küçükgüzel köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şahıs, 3 adet dedektör ve 2 adet kazma ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 17 bin 345TL para cezası uygulandı. Öte yandan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
banner478
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu