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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala kazaya karıştı

KARAMAN'DA BİR SÜRÜCÜ, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİNE DAKİKALAR KALA KAZA YAPTIKTAN SORA ARACINI BIRAKARAK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI.

Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala kazaya karıştı

KARAMAN'DA BİR SÜRÜCÜ, SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ BİTMESİNE DAKİKALAR KALA KAZA YAPTIKTAN SORA ARACINI BIRAKARAK OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 03:18
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Sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala kazaya karıştı

Karaman’da bir sürücü, sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesine dakikalar kala kaza yaptıktan sora aracını bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, saat 23.50 sıralarında Karamanoğlu Mehmet Bey Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 70 DT 111 plakalı otomobil cadde üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarparak durdu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsünün başka bir araçla olay yerinden ayrıldığını öğrendi. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle olay yerine gelen bazı vatandaşlar polisin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kazayı meraklı gözlerle izlemeye başladı. Kazayı izleyenlerin arasında bulunan yaşlı bir vatandaşın cep telefonuyla kazayı canlı yayın yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Polis, kazaya karışarak olay yerinden ayrılan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlatırken, kaza yapan araç çekiciyle parka çekildi.

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