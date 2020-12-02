Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden esnaf ceza yemekten kurtulamadı

Isparta’da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir esnaf, “Paket servis için yasak yok, diye biliyordum. Hıfzıssıhha Kurulu kararına baktığımda bununla ilgili detaylı bilgi göremedim” dedi. Esnafa sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesinden dolayı para cezası uygulandı.

Isparta’da korona virüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte kentte cadde ve sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

“Paket servise yasak yok diye biliyordum”

Trafik ekiplerinin 6 Mart Caddesi’nde yaptığı denetimlerde durdurulan bir araç sürücüsü gıda sektöründe esnaf olduğunu ve paket servisin kısıtlama kapsamı dışında tutulduğunu bildiğini söyledi. Polis, kendisine paket servislerin de saat 21.00 itibariyle sona erdiğini belirtti. Esnaf, “Hıfzıssıhha Kurulu kararına baktığımda bununla ilgili detaylı bilgi göremedim. Gıda sektörü temsilcileri olarak özel kalem müdürüyle görüşecektik o da yarına kaldı. Bilmediğimden dolayı dışarı çıktım” dedi.

Hakkında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle para cezası uygulanan esnafa, ikametine gitmesi ve saat 05.00’a kadar dışarı çıkmaması gerektiği bildirildi.