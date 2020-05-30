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Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA JANDARMA TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTAN UYUŞTURUCU MADDELER, APARATLAR VE HASSAS TERAZİ İLE 28 BİN 750 TL PARA ELE GEÇİRİLDİ. ARAÇTAKİ BİRİ KADIN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar

MANİSA’NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA JANDARMA TARAFINDAN ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN BİR ARAÇTAN UYUŞTURUCU MADDELER, APARATLAR VE HASSAS TERAZİ İLE 28 BİN 750 TL PARA ELE GEÇİRİLDİ. ARAÇTAKİ BİRİ KADIN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 14:54
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Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucuyla yakalandılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçtan uyuşturucu maddeler, aparatlar ve hassas terazi ile 28 bin 750 TL para ele geçirildi. Araçtaki biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa’nın Alaşehir ilçesinde durdurulan ve içinde 5 kişinin olduğu bir otomobilden uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi. Bu sabah 05.30 sıralarında Manisa’nın Alaşehir İlçesi Yeşilyurt Mahallesinde, Killik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye faaliyetinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobildeki S.K. (34), S.D. (33), M.A.T. (46), D.D. (29) isimli erkekler ve G.E. (24) isimli kadın üzerinde yapılan aramada 35 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu madde, 28 bin 750 TL, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde içmekte kullanılan aparat, aparat yapımına yarayan cam ampul ve muhtelif araç gereç ele geçirildi. Ayrıca S.K’nin evinde yapılan aramada da; 5 adet uyuşturucu madde içilmesinde kullanılan aparat, 3 adet 100 miligramlık cinsel içerikli uyarıcı hap ele geçirilerek el konuldu. Adli makamların talimatı doğrultusunda şüpheliler ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Suçu’ kapsamında gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

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