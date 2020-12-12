Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde ve gümüş sikke ele geçirildi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı esnasında polis tarafından iki şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 8,2 gram bonzai, 0.75 gram metamfetamin ve gümüş sikke ele geçirildi.
Asayiş 12.12.2020, 17:31
3
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sokağa çıkma yasağı esnasında polis tarafından iki şüphelinin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 8,2 gram bonzai, 0.75 gram metamfetamin ve gümüş sikke ele geçirildi.
Verilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması esnasında yapılan çalışmalar neticesinde Yeni Mahalle, Kuruçay Caddesi üzerinde durdurulan araç içerisinden yere atılan maddeler olduğu görüldü. Araç içerisindeki Ş.H.K isimli şahsın üzerinden 8,2 gram bonzai, aracın alt kısmında alüminyum folyoya sarılı 0.75 gram metamfetamin, M.G isimli şahsın üst aramasında ise 1 adet gümüş sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.Ayrıca araçta bulunan 5 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etme suçundan 6 bin 306 TL cezai işlem uygulandı.
13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Kasımpaşa
|12
|18
|7. Hatayspor
|10
|18
|8. Karagümrük
|12
|17
|9. Malatyaspor
|11
|16
|10. Konyaspor
|11
|15
|11. Gaziantep FK
|10
|15
|12. Başakşehir
|11
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|11
|10
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|13
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Balıkesirspor
|12
|15
|11. Menemen Belediyespor
|12
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. West Ham
|12
|20
|6. Southampton
|11
|20
|7. M. United
|10
|19
|8. Aston Villa
|10
|18
|9. Man City
|10
|18
|10. Everton
|11
|17
|11. Newcastle
|11
|17
|12. Wolverhampton
|12
|17
|13. Crystal Palace
|11
|16
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Valencia
|13
|14
|11. Athletic Bilbao
|12
|14
|12. Elche
|10
|14
|13. Eibar
|12
|14
|14. Deportivo Alaves
|12
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|11
|11
|19. Osasuna
|12
|11
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü