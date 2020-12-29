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Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı
Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polis ekiplerince durdurulan araçta bulunan ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı.
Asayiş 29.12.2020, 15:26
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Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde polis ekiplerince durdurulan araçta bulunan ve üzerinde uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı.Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Haller Kavşağında yaşandı. Saat 00.30 sıralarında polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan bir şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda 80.41 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğünce hakkında yasal işlem başlatılan ve adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı.
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