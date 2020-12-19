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Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu ile yakalandı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları denetimler sırasında bir kişiyi üzerinde uyuşturucu ve silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Asayiş 19.12.2020, 17:17
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları denetimler sırasında bir kişiyi üzerinde uyuşturucu ve silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından bir süredir takipte olan A.D.’yi (46) yakalayarak üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin üzerinde 202 gram uyuşturucu ile tabanca ve bu tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirdi. Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de hakkında idari işlem yaptı.Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.
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