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Sokağa çıkma kısıtlamasında feci kaza: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs önce yayaya ardından direğe çarptı. Kazada sürücü hafif, yaya ise ağır şekilde yaralandı.

Asayiş 01.05.2021, 18:03
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Sokağa çıkma kısıtlamasında feci kaza: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, kontrolden çıkan minibüs önce yayaya ardından direğe çarptı. Kazada sürücü hafif, yaya ise ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeşilköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre sürücünün ismi öğrenilemeyen 31 K 6673 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak markete giden yaya Selda Y.’ye sonra bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken yaya Selda Y. ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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