Sokağa çıkma kısıtlamasında caddede ’birdirbir’ oynadılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gençler, sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak cadde üzerinde “birdirbir” oynadı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yeşil Çayır Caddesi üzerinde meydana geldi. Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup, korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, cadde üzerinde bir araya geldi.

Gençler “Birdirbir ” adı verilen oyunu oynamaya başladı. Uzun süre oyunlarına hiçbir şey yokmuş gibi devam ettiler.

Oyun oynayan gençleri görenler şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar amatör kameraya yansıdı.