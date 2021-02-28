Sokağa çıkma kısıtlamasında 180 kişi ve 179 araç denetlendi

Burhaniye ilçesinde, ülke genelinde Mart ayında başlayacak olan normalleşme süreci öncesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince denetimler artırıldı. İlçe genelindeki denetimlerde, 40 yaya devriye ve 15 motorize ekip görev aldı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu mesaisi hız kesmeden devam ederken, Cumhuriyet Meydanı, Öğretmenler Meydanı, Kuvva-yı Milliye Caddesi, Beyaz Durak, Adyar Kavşağı, E-87 karayolu, sahil bantları ile park ve bahçelerde gün boyu denetimler yapıldı. Yapılan sabit ve hareketli uygulamalarda 180 şahıs ile 179 araç sorgulanırken, 27 kişiye işlem uygulandı. İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, ekipleri yönlendirirken, denetimlerin devam edeceği açıklandı.