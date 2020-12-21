Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 14 Aralık-21 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede Türkiye’de tedbirler almaya devam ediyor. Salgın nedeniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının üçüncüsü bu hafta uygulandı. Kısıtlama kararına vatandaşlar büyük oranda uyum sağlarken, kısıtlama kararına uymayan ise idari ya da adli işlem uygulandı.

14 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 18 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 21 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 38 bin 874 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı.