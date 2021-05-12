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Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, 10 bin lira cezadan kaçamadı

Sivas’ta beslenmesi yasak olan köpekle dolaşırken yakalanan şahsa toplamda 10 bin 861 lira idari para cezası uygulandı.

Asayiş 12.05.2021, 19:36
Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, 10 bin lira cezadan kaçamadı

Sivas’ta beslenmesi yasak olan köpekle dolaşırken yakalanan şahsa toplamda 10 bin 861 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Sahibi G.O. tarafından gezdirilen pitbull cinsi köpeği polis ekipleri fark etti. Ekipler şahsı durdurarak köpeği bir yere bağladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Sivas Belediyesi Hayvan Ambulansı çağrıldı. Köpek belediye ekiplerince alınarak Sivas Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü. Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasından 427 lira, yasaklı köpeği beslemekten dolayı da 10 bin 434 lira olmak üzere toplamda 10 bin 861 lira idari para cezası kesildi.
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