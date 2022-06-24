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Sokağa atılmış koltukta ölü bulundu

Samsun’da bir kişi, sokağa atılmış olan koltukta oturur halde ölü bulundu.

Asayiş 24.06.2022, 17:40
Sokağa atılmış koltukta ölü bulundu

Samsun’da bir kişi, sokağa atılmış olan koltukta oturur halde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Denezevleri Mahallesi 216. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa G. (39) sokağa atılmış olan koltuk üzerinde oturur vaziyette hareketsiz halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan inceleme sonucu İsa G.’nin ölmüş olduğu tespit edildi. Ölümü şüpheli bulunan şahsın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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