Şok uygulamalarda 32 kişi yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nün şok uygulamalarında uyuşturucu ve silah ele geçirilirken çeşitli konularla ilgili 32 kişiye işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince suç işlenmesinin önlenmesine yönelik olarak son dönemlerde il genelinde şok uygulamalar yapıldı.

Uygulamalarda, 18 adet ruhsatsız tabanca ve 130 adet mermi, 2 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalar ait 65 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ve 1 adet fişek, 28.74 gram eroin uyuşturucu madde, 23.58 gram esrar uyuşturucu madde, 2.98 gram mttamfetamin uyuşturucu maddesi, 38 adet sentetik ecza hapı, 24 kilogram çalıntı bakır kablo, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet muşta, 3 bin 215 TL uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı düşünülen nakit para ele geçirildi.

Konularla ilgili olarak 32 şüpheli şahıs hakkında adli/idari işlemler yapıldı.