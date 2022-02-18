Söğütte yaşanan rüşvet olayın ayrıntıları belli oldu

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan bir arazi için belediyeden 600 bin TL rüşvet isteyen avukatın suç üstü yakalandığı söyleyerek, "Bilecik Defterdarlığına bağlı Muhasebat Müdürlüğünde görevinde bulunan ve hazine temsilcisi olarak görevlendirilen avukat tarafından rüşvet talep edilmiştir. Biz de hiç tereddütsüz olarak bunu adli mercilere taşıdık" dedi.

Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, geçtiğimiz günlerde belediyenin alıcı olduğu Milli Emlak geçen ait 4 dönüm arazi için bir avukatın belediyeden 600 bin TL rüşvet istemesi ve bunun üzerine suç üstü yakalanmasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Avukatın yanı sıra Söğüt Mal Müdürünün de gözaltına alındığı anlatan Sever, "Ben Cumhur İttifakının Söğüt Milletçi Hareket Partisi Belediye Başkanıyım. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir rüşvetinin içinde olmaz, biz rüşvete karşıyız. Bunun bilinmesine rağmen maalesef kamulaştırma talep ettiğimiz şahsı, mirasçısı olmayan arazi için Bilecik Muhasebat Müdürlüğü görevinde bulunan hazine temsilcisi olarak görevlendirilen avukat tarafından rüşvet talep edilmiştir. Biz de hiç tereddütsüz olarak bunu adli mercilere taşıdık. Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Onlarda hemen bu konuyu operasyona çevirdiler ve 15 Şubat günü operasyon yapıldı. Duyduğumuz kadarıyla mahkemeye çıkarılmış dün akşam. Tutuklama kararı çıkmış" dedi.

"Mahkeme süreci bilirkişi tayin etti ve Söğüt Mal Müdürümüzü de burada görevlendirmiş"

Olayın nasıl geçtiğini anlatan Başkan Sever, "İlçe merkezinde 4 dönüm bir arazi vardı. Şahıs ölünce mirasçısı da olmayın yer Milli Emlak’a devroldu. Daha sonra belediye olarak mahkemeye kamulaştırmaya için başvurduk. Mahkeme süreci bilirkişi tayin etti ve Söğüt Mal Müdürümüzü de burada görevlendirmiş. Bu avukatta Söğüt Mal Müdürünün görevlendirilmesi sonucu hazine vekili olarak görev almış. Ben Söğüt Mal Müdürümüz Süleyman beyden buranın kamu alanı olacağını, belediye için kamulaştırılacağını, kamu yararı olduğunu, adli süreci bitirip, burayla ilgili gençlik merkezi projemiz olduğunu söyledim. Gençlik ve Spor Bakanlığımız 1 milyon 800 bin bir ödenek çıkardığı ve buraya gençlik merkezi yapmak istediğimiz talebimizi ilettim kendisine. Kamulaştırma sürecini bilirkişi fiyat tespit komisyonunun alacağı kararın bir an önce yapılıp adliyeye sev edilmesini bu işlemin hızlanacağını, biz de biran önce halkımıza bu projeyi sunacağımızı söylemiştim" dedi.

"Belediyemiz avukatını arayıp rüşvet istemiş"

Sever açıklamasının devamında, "Belediyemiz avukatı Ahmet Çağlar İspir, Bilecik Defterdarlığına bağlı Muhasebat Müdürlüğünde görevinde bulunan ve hazine temsilcisi olarak görevlendirilen avukatın whatsapptan arayarak, kendisinden para istediğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin şanına ve şerefine yakışmayan bir davranış olduğu için tereddütsüz avukatımla beraber Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Ondan sonra ben olayın içinde olmadım. Avukatım Cumhuriyet Başsavcılığı ile beraber operasyonu gerçekleştirdiler. Şuanda dosyada gizlilik sürecinde olduğu için konuların içeriğini çok fazla veremiyoruz. Bu şekilde operasyon gerçekleştirildi ve arkadaşımız tutuklandı. Adli süreç devam etmektedir. Bunun yanında Söğüt Mal Müdürü de gözaltına alınmış. Onu da duydum. Daha sonradan duydum ki ifadesinin ardından serbest bırakılmış" dedi.

"Para isteyince hemen adli süreci başlattık"

Söğüt Belediyesinin avukatı Ahmet Çağlar İspir ise "Bize böyle bir teklifle geldi. Ardından teklifi koşulsuz şartsız, çekince göstermeksizin başkan beye ilettim. Başkan beyle birlikte adli süreci başlattık. Süreç devam ediyor" dedi.